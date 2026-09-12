Varanasi News: स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त, चालक घायल, बच्चे सुरक्षित
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:47 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:47 AM IST
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वाराणसी। छावनी क्षेत्र के होटल क्लार्क के पास शुक्रवार सुबह स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कुत्ते को बचाने के प्रयास में हादसा हुआ, जिसमें वैन चालक शोभित घायल हो गया, सभी बच्चे सुरक्षित रहे। शोभित ने पुलिस को बताया कि छावनी के सैंट मैरी स्कूल के बच्चों को लेकर जा रहा था। कुत्ते को बचाने के लिए उसने वाहन को किनारे करने की कोशिश की। नाली के पास की जमीन धंस गई और वैन बिजली के खंभे से टकरा गई। कैंट इंस्पेक्टर राजकिशोर पांडेय ने बताया कि पुलिस ने वैन में सवार सभी बच्चों को उनके परिजनों को सुरक्षित सौंप दिया। घायल चालक शोभित को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। क्षतिग्रस्त वाहन को रिकवरी वैन से थाने भिजवा दिया गया। ब्यूरो
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