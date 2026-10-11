काशी में संस्कृति संसद: तीन हजार संतों के बीच जेन जी के सवालों पर होगा मंथन, 90 फीसदी युवा रखेंगे अपनी बात

राम, कृष्ण और शिव की भूमि पर दिखेगी कला की विविधता

संस्कृति संसद के तहत ‘राम, कृष्ण और शिव की पावन भूमि उत्तर प्रदेश : धरोहर, संरक्षण, संवर्धन’ विषय पर अंतरराष्ट्रीय चित्रकला और फोटोग्राफी प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। ये प्रदर्शनियां शिंजो आबे कला दीर्घा में आयोजित होंगी। इसके साथ रंगोली और बाल चित्रकला प्रतियोगिताओं के जरिए अलग-अलग आयु वर्ग के प्रतिभागियों को अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर मिलेगा।



आयोजन की खास बात यह है कि इसमें संत समाज और पारंपरिक विद्वत संस्थाओं के मार्गदर्शन के साथ युवाओं को स्वतंत्र विचार रखने का मंच दिया जा रहा है। परंपरा, आधुनिकता और बदलते सामाजिक परिवेश के बीच संबंधों पर होने वाला विमर्श संस्कृति को केवल विरासत तक सीमित न रखकर वर्तमान समाज और भविष्य की पीढ़ी से जोड़ने का प्रयास करेगा।