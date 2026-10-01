रग्बी : वाराणसी की लड़कियों के 15 गोल के आगे एक भी गोल नहीं कर सकी लखनऊ की अंडर-14 टीम

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वहीं, बालक वर्ग में लखनऊ की टीम ने बालिका वर्ग की हार का बदला लेते हुए वाराणसी को 10-5 से हरा दिया। बालक वर्ग में लखनऊ की तरफ से अंश प्रताप सिंह और हर्ष ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। वाराणसी की तरफ से विनय पाल ने बेहतरीन खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय स्कूली खेलों में हिस्सा लेंगे।अंडर-17 में भी बालिकाओं ने मारा मैदान -अंडर-17 बालक वर्ग में लखनऊ ने वाराणसी को 20-10 से हराया। लखनऊ की तरफ से नितिन, आशुतोष और अनुराग ने अच्छा खेल दिखाया। अंडर-17 बालिका वर्ग में वाराणसी ने लखनऊ को 15-5 से पराजित कर खिताब जीता। वाराणसी की काजल और तान्या ने शानदार खेल दिखाया। ऋचा और चांदनी निर्णायक थी। विशेष अतिथि रग्बी इंडिया के अमित कुमार दत्ता ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर खेल शुरू कराया। मुख्य अतिथि वाराणसी मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार ने खिलाड़ियों को पदक देकर पुरस्कृत किया। अध्यक्षता विकास एजुकेशनल ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. एके सिंह ने की। संचालन मंडल क्रीड़ा सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया।