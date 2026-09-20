महिला सशक्तीकरण को मिला सम्मान: 'दीक्षा' ने यशोमणि और कर्मवीर पुरस्कार बांटे, अतिथि बोले- सराहनीय कार्य

नृत्य योग कला अकादमी एवं चैतन्य योग सेवा संस्थान की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य और योग की आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम में प्रशिक्षिका सलोनी गुप्ता के निर्देशन में बच्चों ने विभिन्न नृत्य प्रस्तुतियां दीं। आद्या अग्रवाल, आन्या अग्रवाल, आरुषि गुप्ता, आनंदिता गुप्ता और आरोही गुप्ता ने समूह नृत्य के रूप में गणेश वंदना प्रस्तुत की।

स्वागत गीत पर आरुषि गुप्ता, आद्या अग्रवाल और आन्या अग्रवाल ने समूह नृत्य प्रस्तुत किया। कृति वर्मा ने एकल कथक प्रस्तुति दी, जबकि आद्या अग्रवाल एवं आन्या अग्रवाल ने युगल नृत्य से मन मोहा। रामश्री दीक्षित और ख्याति गुप्ता ने श्लोक वाचन किया।

योग प्रस्तुतियों में प्रशिक्षक आशीष टंडन जी के निर्देशन में प्रतिभागियों ने योग की विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन किया। स्वयं बोस ने दीप योग, आरुषि एवं शिवांशी ने युगल योग और श्रीजिता चटर्जी ने एकल योग की प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम में नृत्य निर्देशन एवं प्रशिक्षण के लिए सलोनी गुप्ता तथा योग निर्देशन एवं प्रशिक्षण के लिए आशीष टंडन जी का विशेष योगदान रहा। नृत्य और योग की प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रतिभागियों ने कला, अनुशासन और भारतीय परंपरा का सुंदर संगम प्रस्तुत किया।