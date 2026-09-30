रामनगर की रामलीला: राम के इंतजार में दरवाजों पर बैठे मुस्लिम परिवार, देखने पहुंचे ताड़का वध; प्रभु के जयकारे

यज्ञ संपन्न होने के बाद विश्वामित्र के साथ दोनों भाई मिथिला की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक सुनसान और उपेक्षित आश्रम में पड़ी शिला को देखकर प्रभु श्रीराम मुनि से उसका रहस्य पूछते हैं। मुनि विश्वामित्र बताते हैं कि यह शिला ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या हैं, जो एक भूलवश मिले श्राप के कारण पाषाण रूप में तब्दील हो गई हैं। मुनि के आदेश पर प्रभु श्रीराम जैसे ही अपने चरणकमल का स्पर्श उस शिला से कराते हैं, वह एक दिव्य नारी के रूप में प्रकट हो जाती हैं। अहिल्या प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर स्तुति करती हैं और श्रापमुक्त होकर पतिलोक चली जाती हैं।



गंगा के दर्शन व पूजन के उपरांत विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुर के सीमावर्ती उपवन में विश्राम करते हैं। महर्षि के आगमन का समाचार पाते ही विदेहराज राजा जनक मंत्रियों और पुरोहितों के साथ उनके स्वागत के लिए पहुंचते हैं। वहां दोनों तेजस्वी राजकुमारों के दिव्य रूप को देखकर राजा जनक विस्मित हो जाते हैं और मुनि से उनका परिचय पूछते हैं।