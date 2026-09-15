रामनगर किला विवाद: विष्णु प्रिया की अर्जी खारिज, अगली सुनवाई 21 सितंबर को; 2011 में दायर हुआ था वाद

वाराणसी में रामनगर किला, बनारस स्टेट की गद्दी और नदेसर पैलेस सहित अन्य संपत्तियों से जुड़े विवाद में सिविल जज द्वितीय (वरिष्ठ खंड) नेहा सिंह की अदालत ने सोमवार को विष्णु प्रिया की अर्जी खारिज कर दी है। अगली सुनवाई 21 सितंबर को तय की गई है। यह विवाद पूर्व काशी नरेश विभूति नारायण सिंह के पुत्र अनंत नारायण सिंह की ओर से 2011 में दायर वाद से शुरू हुआ था।

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