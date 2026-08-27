रक्षाबंधन आत्मा की रक्षा का पर्व : जैन मुनि भाव सागर

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वाराणसी। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन तीर्थ भेलूपुर में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बुधवार को रक्षाबंधन महोत्सव मनाया गया। मुनि धर्म सागर और मुनि भाव सागर के सानिध्य और जबलपुर के ब्रह्मचारी मनोज के निर्देशन में विविध अनुष्ठान हुआ। मुनि भाव सागर ने रक्षाबंधन के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन आत्मा की रक्षा का पर्व है। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है, जहां रक्षा का तात्पर्य आत्मा को कर्मों और दुष्टों से बचाना है। आधुनिक विज्ञान भी इस पर्व के महत्व को स्वीकार करता है। कलाई पर राखी बांधने से मस्तिष्क में स्नेह और सुरक्षा के हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है। संवाद