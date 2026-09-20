Varanasi News: राजेश्वरी मोदी युवाओं को आज देंगी खुशहाली का मंत्र
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:12 AM IST
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वक्ता राजेश्वरी मोदी शनिवार को तीन दिवसीय प्रवास पर काशी पहुंची। उन्होंने पहले दिन युवाओं और बच्चों से संवाद कर उन्हें भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया। राजेश्वरी मोदी ने रविंद्रपुरी के गोपीराधा बालिका इंटर कॉलेज में जेन जी युवाओं से संवाद किया। इसके बाद रविंद्रपुरी के एक संस्थान में उन्होंने जेन अल्फा बच्चों (7-17 वर्ष) से सीधा संवाद किया। वाराणसी में नारायण रेकी संस्थान के सदस्यों ने केंद्र प्रमुख अनीता भालोटिया के नेतृत्व में उनका स्वागत किया। अनीता भालोटिया ने बताया कि रविवार को सिगरा के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ‘कुबेर का खजाना’ कार्यक्रम होगा। इसमें राजेश्वरी मोदी काशीवासियों को खुशहाली का मंत्र देंगी। कार्यक्रम में काशी और आसपास के जिलों से नारायण रेकी संस्थान के कार्यकर्ता शामिल होंगे।
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