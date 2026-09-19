पालने पर झूलीं राधारानी: मथुरा के जरीदार वस्त्रों, आभूषणों से हुआ शृंगार; काशी में 108 व्यंजनों का लगा भोग

108 व्यंजनों का लगाया भोग

हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी की ओर से महमूरगंज स्थित माहेश्वरी भवन में तीन दिवसीय राधाष्टमी महोत्सव के दूसरे दिन श्रीराधा गोविंद देव के विग्रहों का विशेष शृंगार किया गया। हरिनाम संकीर्तन और महामंत्र जप के बीच दोपहर 12 बजे महाआरती के साथ प्राकट्योत्सव मनाया गया। पुजारी संजय प्रभु के शंखनाद और संकीर्तन से माहेश्वरी भवन का वातावरण ब्रजधाम जैसा हो गया। भजनों पर महिलाएं, युवतियां और पुरुष श्रद्धालु झूमते नजर आए।



शाम को हरिनाम संकीर्तन के बाद तुलसी देवी की आराधना हुई। श्रीराधा गोविंद देव, भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के विग्रहों का भी शृंगार कर पूजन किया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीनृसिंह देव की वंदना के बाद विग्रहों को 108 व्यंजनों का भोग लगाया गया। इस दौरान नृत्यनाटिका में कृष्णा मिश्रा, रागिनी कुमारी और जाह्नवी गुप्ता ने प्रस्तुति दी। सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दास ने बताया कि महोत्सव के अंतिम दिन रविवार शाम पूजन-अर्चन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्यनाटिका प्रतियोगिता होगी।