वाराणसी: चीनी मांझे से मौत के जिम्मेदार ‘अज्ञात’ हैं, पुराने मामले और उसकी जांच पर खड़े हुए सवाल

दिसंबर 2021 में गोलाघाट निवासी वैश अंसारी का सामनेघाट-रामनगर पुल पर चीनी मांझे ने गला रेत दिया था। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती वैश की 11 जनवरी 2022 को मौत हो गई थी। रामनगर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। फाइनल रिपोर्ट लग गई और अब भी परिजन न्याय के इंतजार में हैं।



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31 दिसंबर 2024 को कोनिया निवासी विवेक शर्मा की चौकाघाट-लहरतारा फ्लाईओवर पर चीनी मांझे ने जान ले ली थी। सिगरा थाने में गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस प्रभावी पैरवी नहीं कर सकी और फाइनल रिपोर्ट लग गई।



इस तरह अन्य कई ऐसे भी लोग है, जिन्हें चीनी मांझे ने जीवन भर का दर्द दिया। 10 अक्तूबर को साड़ी कारोबारी सुनील कुमार गुजराती की कज्जाकपुरा फ्लाईओवर पर चीनी मांझे की चपेट में आने से मौत हो गई। पीड़ित बेटे तेजस ने जैतपुरा थाने में गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है।