काशी में सीएम योगी का संदेश: धन के लिए धर्म नहीं त्यागेंगे, युद्ध छिड़ा तो बम-गोले भी दागेंगे

वाराणसी दौरे पर काशी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को भारत सेवाश्रम में पहुंचे। उन्होंने यहां आयोजित 10 दिवसीय शताब्दी समारोह के चौथे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। सीएम ने आश्रम में स्थापित मां दुर्गा के दर्शन किए। उन्होंने आश्रम में आयोजित श्री दुर्गा स्त्रोत नृत्य एवं श्री श्री दश महाविद्या पर आधारित नृत्यनाटिका का आनंद लिया।

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इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार बंगाल में संन्यासियों को धमकाने का काम कर रही थी। मैं यूपी से देख रहा था और मैंने कहा कि ये सरकार कहां गई। उन्होंने कहा कि सन्यासी के जीवन में यही ध्येय होना चाहिए कि धन के लिए धर्म नहीं त्यागेंगे और छिड़ गया युद्ध तो बम- गोले भी दागेंगे।