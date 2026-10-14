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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   CM Yogi message in Kashi Will not forsake Dharma for sake of wealth if war breaks out will fire bombs

काशी में सीएम योगी का संदेश: धन के लिए धर्म नहीं त्यागेंगे, युद्ध छिड़ा तो बम-गोले भी दागेंगे

Wed, 14 Oct 2026 06:32 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 14 Oct 2026 06:32 PM IST
सार

सीएम योगी ने कहा कि सन्यासी का ध्येय होना चाहिए कि धन के लिए धर्म नहीं त्यागेंगे और छिड़ गया युद्ध तो बम- गोले भी दागेंगे। वे सिगरा में आयोजित भारत सेवाश्रम संघ के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 

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CM Yogi message in Kashi Will not forsake Dharma for sake of wealth if war breaks out will fire bombs
काशी में सीएम योगी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वाराणसी दौरे पर काशी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को भारत सेवाश्रम में पहुंचे। उन्होंने यहां आयोजित 10 दिवसीय शताब्दी समारोह के चौथे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। सीएम ने आश्रम में स्थापित मां दुर्गा के दर्शन किए। उन्होंने आश्रम में आयोजित श्री दुर्गा स्त्रोत नृत्य एवं श्री श्री दश महाविद्या पर आधारित नृत्यनाटिका का आनंद लिया।

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इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार बंगाल में संन्यासियों को धमकाने का काम कर रही थी। मैं यूपी से देख रहा था और मैंने कहा कि ये सरकार कहां गई। उन्होंने कहा कि सन्यासी के जीवन में यही ध्येय होना चाहिए कि धन के लिए धर्म नहीं त्यागेंगे और छिड़ गया युद्ध तो बम- गोले भी दागेंगे।

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