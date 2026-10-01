Varanasi News: बीएचयू में दृश्य कला संकाय की नई डीन बनी प्रो. जसमिंदर कौर

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बीएचयू में दृश्य कला संकाय की नई डीन प्रो. जसमिंदर कौर को नियुक्त किया गया है। वह एक अक्तूबर से तीन साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी। प्रो. कौर चित्रकला विभाग से संबंधित हैं। कुलपति ने पिछली डीन प्रोफेसर उत्तमा दीक्षित के योगदान की सराहना की। प्रो. दीक्षित ने दृश्य कला संकाय के डीन के रूप में तीन साल तक अपनी सेवाएं दी थीं। सहायक कुलसचिव एके शर्मा ने 30 सितंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।