उदय प्रताप कॉलेज में बुधवार को 117वां संस्थापन दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी के कुलपति प्रो. भृगुनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी सफल संस्था के लिए चार बिंदु जरूरी होते हैं। इनमें प्रतिभा, संसाधन, सुशासन और उत्कृष्टता की संस्कृति की अहम भूमिका है। यूपी कॉलेज इन चारों का एक अच्छा उदाहरण है।

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आगे कहा कि पूर्व छात्रों को जोड़कर अपने संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है। किसी संस्था की ताकत ईंट नहीं है बल्कि वहां के विद्यार्थी और अध्यापक हैं। इसलिए जरूरी है कि समय का कद्र करें। कभी भी सीखना बंद न करें। अपनी असफलताओं से भी सीखने का प्रयास करें। छात्रों को केवल पढ़ाई तक सीमित न रखकर हमें उनके पूरे विकास पर ध्यान देना चाहिए। तभी यह संस्था अपने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी।राजर्षि सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उदय प्रताप शिक्षा समिति के सचिव प्रो. यूएस सिन्हा ने कहा कि राजर्षि ने इस संस्था की स्थापना गुलामी के समय में की। उस समय युवा पीढ़ी ज्ञान और बल से संपन्न होकर देश सेवा में लगी थी। कॉलेज अपने लंबे इतिहास में अपने संस्थापक के इन सपनों को मूर्त रूप दिया। कैंपस को-ऑर्डिनेटर प्रो. मनोज कुमार सिंह ने कहा कि राजर्षि ने कई संस्थाओं को दान दिया था, लेकिन उन्होंने उदय प्रताप कॉलेज को अपनी आत्मा दी है। इसीलिए यहां के छात्रों की राजर्षि के प्रति जैसी आत्मीयता है वैसी कहीं और नहीं।