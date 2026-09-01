पानी में दिखेगा जज्बा: बीएचयू में 10 साल की बच्चियों से लेकर 50 साल की महिलाओं को तैराकी चैंपियन बनने का मौका

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बीएचयू में 10 साल की बच्चियों से लेकर 50 साल की महिलाओं को तैराकी चैंपियन बनने का मौका आया है। 13वीं बीएचयू ओपन तैराकी प्रतियोगिता में 10 साल से भी कम बालिकाओं से लेकर 50 साल ऊपर उम्र तक की महिलाएं हिस्सा ले सकेंगी। 19 सितंबर से बीएचयू के तरण ताल में शुरू होने वाले इस इवेंट की तैयारियां शुरू हो गईं हैं। पांच और सात सितंबर को बीएचयू तैराकी पूल में प्री-स्विमिंग ट्रायल किए जाएंगे। विज्ञापन



10 साल से कम की बच्चियां 30 मीटर किकबोर्ड और 30 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में खेलेंगी। 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं 50 मीटर फ्रीस्टाइल और 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक कैटेगरी में अपनी प्रतिभा दिखाएंगी। 10 से 15 साल की बालिकाओं को 50 मीटर फ्रीस्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक कैटेगरी में तैराकी करनी होगी। 30 साल की उम्र की महिलाएं 50 मीटर के बटर फ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और फ्रीस्टाइल कैटेगरी में खेलेंगी। विज्ञापन

10 साल से कम के बालक भी लेंगे हिस्सेदारी

इस चैंपियनशिप में 10 साल से कम के बालक और 50 साल से ज्यादा के पुरुष भी हिस्सा ले सकते हैं। पांच और छह सितंबर को महिलाओं के लिए ट्रायल शाम 5:10 बजे से 5:40 बजे तक होंगे। पुरुषों के लिए शाम 5:50 बजे से 6:20 बजे तक।