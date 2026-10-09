राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय: पांच दिन ऑनलाइन प्रवेश का मौका, वाराणसी सहित सात जिले में हैं 265 अध्ययन केंद्र

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े वाराणसी समेत अन्य जिलों के अध्ययन केंद्रों में दाखिले की अंतिम तिथि तय कर दी गई है। विद्यार्थी स्नातक, स्नातकोत्तर सहित अन्य कोर्स में 13 अक्तूबर तक प्रवेश ले सकते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के पास केवल पांच दिन का ही समय बचा है।

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विश्वविद्यालय के वाराणसी क्षेत्रीय केंद्र से वाराणसी सहित सात जिले (वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, सोनभद्र एवं गाजीपुर) में करीब 265 अध्ययन केंद्र जुड़े हैं। यहां विभिन्न कोर्स में विद्यार्थी दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इस सत्र में दाखिले के लिए सात अक्तूबर की तिथि तय की गई थी। अब विश्वविद्यालय की ओर से उसे बढ़ाकर 13 अक्तूबर कर दिया गया है।क्षेत्रीय समन्वयक डॉ. एसके सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय ने जुलाई सत्र के छूटे हुए छात्रों को पुनः अवसर प्रदान करते हुए री-रजिस्ट्रेशन सुविधा प्रारंभ की है। इससे पुराने छूटे हुए छात्र जो किन्हीं कारण से अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए थे वे दोबारा रजिस्ट्रेशन कराकर कोर्स पूरा कर सकते हैं।डॉ. सिंह ने बताया कि इस साल 64 विषयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन दाखिले हो रहे हैं। छात्र अपनी अपार आईडी, एबीसी आईडी एवं यूजीसी डेब आईडी बनाने के पश्चात ही प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। 24 परास्नातक कार्यक्रमों, छह स्नातक कार्यक्रमों, सात डिप्लोमा कार्यक्रमों के साथ ही 10 प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों में प्रवेश हो रहा है। विश्वविद्यालय ने चार नए विषयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है। इसमें एमए लोक प्रशासन, एमए/एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी जूलॉजी और एमएससी बॉटनी है।