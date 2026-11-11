यूपी: बेटी की शादी तुड़वाने के लिए एआई से बनाई अश्लील तस्वीरें भेजीं, युवती को उठा ले जाने की धमकी; प्राथमिकी

बेटी की शादी तय होने से नाराज युवक पर रिश्ता तुड़वाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। आरोप है कि युवक ने एआई की मदद से युवती की अश्लील तस्वीरें तैयार कर शादी तय होने वाले पक्ष को भेजीं। इतना ही नहीं, विरोध करने पर युवती के परिवार को अपशब्द कहने, मारपीट करने और बेटी को उठा ले जाने की धमकी भी दी। पीड़ित मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन





मामला बांसडीह क्षेत्र का है। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बेटी का विवाह तय होने के बाद से कृष्णानगर हुसैनाबाद निवासी अखिलेश यादव फोन पर परिवार को परेशान कर रहा है। आरोप है कि युवक शादी तुड़वाने के इरादे से लगातार आपत्तिजनक हरकतें कर रहा है। उसने एआई तकनीक का इस्तेमाल कर युवती की अश्लील तस्वीरें तैयार कीं और उन्हें उस परिवार के पास भेज दिया, जहां बेटी का विवाह तय हुआ है।