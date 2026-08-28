दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस पर चलाई गोली: विक्षिप्त महिला को बनाया था शिकार, मुठभेड़ में घायल; गिरफ्तार
कैंट थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म के आरोपी शुभम भारती को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, घेराबंदी के दौरान आरोपी ने फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। वरुणा नदी किनारे से पकड़े गए आरोपी का पीडीडीयू अस्पताल में उपचार चल रहा है।
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कैंट थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान गिलट बाजार निवासी शुभम भारती पुत्र रमेश भारती के रूप में हुई है। आरोप है कि शुभम ने कैंट थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थीं।
इसी क्रम में पुलिस टीम को आरोपी के संबंध में जानकारी मिली। इसके बाद टीम ने उसकी घेराबंदी शुरू की। पुलिस के मुताबिक, खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और मौके से भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे रुकने की चेतावनी दी, लेकिन आरोपी ने कथित तौर पर फायरिंग जारी रखी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई।
गोली लगने के बाद आरोपी घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस टीम ने उसे वरुणा नदी के किनारे से गिरफ्तार कर लिया। उसके घायल होने के कारण पुलिस ने तत्काल उपचार के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज कराया जा रहा है।
पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी से संबंधित अन्य जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। साथ ही उसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उसके खिलाफ पहले से कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं। मामले में पुलिस की ओर से आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दुष्कर्म के मामले में आरोपी के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुठभेड़ की घटना से जुड़े तथ्यों की भी जांच की जा रही है। आरोपी के उपचार के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।