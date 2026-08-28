दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस पर चलाई गोली: विक्षिप्त महिला को बनाया था शिकार, मुठभेड़ में घायल; गिरफ्तार

गोली लगने के बाद आरोपी घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस टीम ने उसे वरुणा नदी के किनारे से गिरफ्तार कर लिया। उसके घायल होने के कारण पुलिस ने तत्काल उपचार के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज कराया जा रहा है।



पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी से संबंधित अन्य जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। साथ ही उसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उसके खिलाफ पहले से कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं। मामले में पुलिस की ओर से आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।



पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दुष्कर्म के मामले में आरोपी के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुठभेड़ की घटना से जुड़े तथ्यों की भी जांच की जा रही है। आरोपी के उपचार के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।