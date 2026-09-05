Varanasi News: मेडिकल अफसर से 20 लाख की ठगी, फ्लैट भी नहीं मिला
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:51 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:51 AM IST
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शिवपुर। थ्री बीएचके फ्लैट देने की बात कहकर मेडिकल अफसर से 20 लाख रुपये लेने और फ्लैट नहीं देने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दुर्गा एसोसिएट के प्रोपराइटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पांडेयपुर निवासी डॉ. सुदर्शन जैसवार सरकारी अस्पताल में मेडिकल अफसर हैं। शिकायत के मुताबिक, नौ महीने पहले उनकी मुलाकात लक्ष्मणपुर निवासी दुर्गा प्रसाद सिंह से हुई थी। दुर्गा प्रसाद ने शिवपुर-सारनाथ क्षेत्र के शिवपुर में प्लॉट पर बीएचके फ्लैट बनाकर देने का भरोसा दिया था। डॉक्टर का आरोप है कि फ्लैट के निर्माण के लिए उन्होंने बैंक से 20 लाख रुपये का व्यक्तिगत ऋण लिया और पूरी रकम आरोपी को दे दी। रकम लेने के बाद आरोपी ने न तो फ्लैट बनाकर दिया और न ही शर्तें पूरी कीं। समय बीतने के बाद डॉक्टर ने जब अपनी रकम वापस मांगी तो विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि आरोपी ने साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। मामले में डॉक्टर ने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है। पुलिस आरोपों और लेनदेन से संबंधित दस्तावेज की पड़ताल कर रही है। संवाद
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