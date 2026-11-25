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सुबह छह बजे से भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष के दर्शन शुरू हुए। दोपहर में अस्थि अवशेष को मूलगंध कुटि बौद्ध मंदिर से बाहर लाकर रथ पर विराजमान किया गया। वियतनाम के उपासक बैठ आदि ने रथ पर अस्थि अवशेष को स्थापित किया। इसके बाद शोभायात्रा निकाली गई। भारतीय वाद्ययंत्रों की धुन के बीच श्रीलंका का पारंपरिक नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। डॉ. चांदनी कस्तूरी के नेतृत्व में कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया।शोभायात्रा मुख्य चौराहा, आकाशवाणी तिराहा और संग्रहालय तिराहा होते हुए पुरातात्विक खंडहर परिसर स्थित धमेख स्तूप पहुंची। यहां स्तूप की परिक्रमा के बाद यात्रा वापस मूलगंध कुटि बौद्ध मंदिर पहुंची। करीब पांच किलोमीटर की यात्रा एक घंटे में पूरी हुई। वियतनाम की भिक्षुणी ताव के नेतृत्व में सैकड़ों भिक्षु और उपासक पुष्पवर्षा करते हुए चल रहे थे। महाबोधि विद्यालय के विद्यार्थी हाथों में पंचशील ध्वज लेकर शामिल हुए। शोभायात्रा के मंदिर पहुंचने पर भिक्षु पी. शिवली थेरो, भिक्षु सुमिता नंद थेरो सहित अन्य बौद्ध भिक्षुओं ने धम्म सुत्त पाठ किया। इसके बाद अस्थि अवशेष के पात्र को पुनः मंदिर में स्थापित किया गया।