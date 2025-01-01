Varanasi News: मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जनसंपर्क कार्यालय में जले दीप
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:21 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:21 AM IST
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वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बुधवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत जनसंपर्क कार्यालय में हजारों दीप जलाए गए। दीपों की रोशनी से कार्यालय परिसर जगमगा उठा। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम का नेतृत्व कार्यालय प्रभारी शिवशरण पाठक ने किया। दीप प्रज्ज्वलन के बाद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने देश की सेवा और जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अमित पांडेय, रंजीत जायसवाल, सीमा यादव, डॉ. दमयंती शास्त्री, चंद्रकला गुप्ता मौजूद रहीं। ब्यूरो
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