फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Lamps were lit at the public relations office on the eve of Modi's birthday.

Varanasi News: मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जनसंपर्क कार्यालय में जले दीप

Thu, 17 Sep 2026 12:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
Lamps were lit at the public relations office on the eve of Modi's birthday.
पीएम मोदी के जनसंपर्क कार्यालय पर रंगोली बनाते भाजपा कार्यकर्ता। स्रोत स्वयं
वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बुधवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत जनसंपर्क कार्यालय में हजारों दीप जलाए गए। दीपों की रोशनी से कार्यालय परिसर जगमगा उठा। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यक्रम का नेतृत्व कार्यालय प्रभारी शिवशरण पाठक ने किया। दीप प्रज्ज्वलन के बाद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने देश की सेवा और जनकल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अमित पांडेय, रंजीत जायसवाल, सीमा यादव, डॉ. दमयंती शास्त्री, चंद्रकला गुप्ता मौजूद रहीं। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed