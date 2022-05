{"_id":"62774b10e9b2a508de7eff5a","slug":"kashi-vishwanath-temple-received-donation-of-more-than-5-crores-in-month-of-april-for-first-time-in-history","type":"story","status":"publish","title_hn":"इतिहास में पहली बार: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को अप्रैल महीने में मिला 5.45 करोड़ का दान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Sun, 08 May 2022 10:16 AM IST