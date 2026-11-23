कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के साथ यहां जाम और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। पुल के दोनों तरफ दुर्गा प्रतिमा और लक्ष्मी-गणेश विसर्जन के लिए खोदे गए बड़े-बड़े गड्ढे भी श्रद्धालुओं के लिए खतरा बने हुए हैं।



तीन दिवसीय मेले को देखते हुए न तो इन गड्ढों को पटवाया गया और न ही उनके आसपास बैरिकेडिंग या खतरे का संकेतक लगाया गया। वहीं, नदी में स्नान के लिए बनाया गया रास्ता भी काफी संकरा है। भीड़ के दबाव में श्रद्धालुओं को आने-जाने में परेशानी हो सकती है।



घाटों पर सुरक्षा के लिए मोटी रस्सियां लगाने की व्यवस्था भी पर्याप्त नजर नहीं आई। सोमवार शाम मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने लगी थी, लेकिन पुलिस की तैनाती प्रभावी नहीं दिखी। जगह-जगह पुलिसकर्मी बैठे नजर आए। ऐसे में भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के पहुंचने की संभावना के बावजूद सुरक्षा इंतजामों में कमी चिंता बढ़ा रही है।



मेला समिति के प्रेमचंद गिरि ने बताया कि प्रशासन के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की रणनीति बनाई गई थी। सफाई और निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की गई थी। सफाईकर्मी लगाए गए हैं, हालांकि सफाई व्यवस्था अभी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। प्रकाश और गोताखोरों की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शाम तक मेला क्षेत्र में जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी।