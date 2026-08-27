Varanasi News: जगदीप मधोक बने पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष

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पूर्वांचल के विद्यालयों एवं शिक्षा जगत के हितों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया सनबीम एकेडमी ग्रुप के सचिव जगदीप मधोक को सर्वसम्मति से पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नई कार्यकारिणी में पुष्प आर अग्रवाल को जनरल सेक्रेटरी (महासचिव) और डॉ. गिरीश चंदा तिवारी को ट्रेजरर (कोषाध्यक्ष) बनाया गय। जगदीप मधोक के अध्यक्ष बनने पर शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने उन्हें बधाई दी। एसोसिएशन की नई टीम ने शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग, विद्यालयों के हितों की रक्षा का संकल्प लिया।