फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Induction program to include teachings of the Gita; will foster a connection with the Indian knowledge tradition: Registrar

इंडक्शन में भी मिले गीता का ज्ञान, भारतीय ज्ञान-परंपरा के प्रति होगा जुड़ाव : कुलसचिव

Mon, 14 Sep 2026 01:59 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
Induction program to include teachings of the Gita; will foster a connection with the Indian knowledge tradition: Registrar
बीएचयू में रविवासरीय गीता प्रवचन का सत्रारंभ रविवार को हुआ। इसमें पहुंचे कुलसचिव राजन श्रीवास्तव ने कहा कि आज के युग में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और श्रीमद्भगवद्गीता के प्रति विद्यार्थियों में रुचि बढ़ानी होगी। सुझाव दिया कि पहली बार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के इंडक्शन कार्यक्रम में गीता से संबंधित आयोजन शामिल हो। इससे उनमें शुरू से ही भारतीय ज्ञान-परंपरा के प्रति जुड़ाव विकसित होगा।
विज्ञापन

प्रो.हृदयरंजन शर्मा ने कहा कि ये महामना की शुरू कराई परंपरा है जो कि विद्यार्थियों के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। मानित निदेशक प्रो. पतंजलि मिश्रा ने कहा कि इन दिनों बढ़ती भौतिक प्रतिस्पर्धा और तनाव की वजह से इन्सान कई तरह की मानसिक और शारीरिक कष्टों से जूझ रहा है। गीता ज्ञान से लोगों के कष्ट भी दूर होंगे। गुजरात के स्वामीनारायण गुरुकुल के अध्यक्ष सद्गुरु माधव प्रियदास ने कहा कि गीता के अध्ययन, मनन और उसके अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। गीता समिति के सचिव प्रो. उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा कि महामना ने पूरे विवि परिवार से सप्ताह में डेढ़ घंटे हर रविवार को गीता प्रवचन में आने के लिए अपने गुरु दक्षिणा में समय दान करने की अपील की थी। संचालन भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रो. शारदिंदु कुमार त्रिपाठी ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed