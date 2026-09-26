फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Inauguration of the new Prehistoric Gallery and Bharat Kala Bhavan-2 at BHU

Varanasi News: बीएचयू में नई प्रागैतिहासिक वीथिका और भारत कला भवन-2 का लोकार्पण

Sat, 26 Sep 2026 02:33 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Inauguration of the new Prehistoric Gallery and Bharat Kala Bhavan-2 at BHU
बीएचयू के भारत कला भवन में शुक्रवार को प्रागैतिहासिक वीथिका का उद्घाटन हुआ। साथ ही 21वें राय कृष्णदास स्मृति व्याख्यान की भी शुरुआत हुई। कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि भवन में संरक्षित विरासत को समझना, उसका संरक्षण करना और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना बड़ा दायित्व है। भवन से संबंधित कार्यों में जरूरी सुधार और विकास के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि आगामी प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन में भारत कला भवन की बड़ी भूमिका होगी। इससे काशी की सांस्कृतिक विरासत को बड़े स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा। इस बीच समाजसेवी डॉ. लेनिन रघुवंशी ने उन्हें मानवाधिकार के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए मिले तीन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार को कुलपति को सौंपा। इन्हें भारत कला भवन में रखा जाएगा। निदेशक प्रो. श्रीरूप रायचौधरी ने कुलपति को प्रदर्शित कलाकृतियों के बारे में जानकारियां दी। कुलपति ने डॉ. रेशमा खातून ने लिखित पुस्तक भारत कला भवन, वॉल्यूम-2 और कला भवन की ब्रॉशर का लोकार्पण किया।
विज्ञापन

--
शिव परिवार और असुरों पर दीं जानकारियां
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्राचीन इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व के विभागाध्यक्ष प्रो. महेश प्रसाद अहिरवार ने कलचुरी कालीन शैव मूर्ति शिल्प: रूप, शिल्प एवं कलात्मक उत्कर्ष विषय पर बात की। शैव मूर्तिकला में शिव के कई रूपों, संहार मूर्तियों, कंडकासुर, गंडासुर और बाकी असुरों से संबंधित शिल्पांकनों की जानकारी दी। गंडासुर की मूर्ति के माध्यम से उन्होंने एक ही आख्यान को कई शिल्प रूपों में प्रस्तुत किया। उन्होंने भैरव, नटराज, उमामहेश्वर और शिव-पार्वती से संबंधित प्रतिमाओं के उदाहरण भी प्रस्तुत किए। प्रो. अहिरवार ने कहा कि सतना, दमोह, तेवर सहित कई क्षेत्रों से प्राप्त प्रतिमाओं से कई रहस्य सामने आए। भारत कला भवन की सहायक क्यूरेटर डॉ. प्रियंका चंद्रा ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस मौके पर प्रो. बिंदा दत्तात्रेय परांजपे ने कहा कि कोर्स को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखते हुए छात्रों की व्यावहारिक समझ और कौशल विकास से जोड़ा जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed