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Varanasi News: कैप्टन स्मित मच्छार के स्वास्थ्य लाभ के लिए हनुमान चालीसा पाठ

Sun, 04 Oct 2026 01:37 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:37 AM IST
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Hanuman Chalisa recitation for the health benefits of Captain Smit Machar
वाराणसी। हनुमान सेना और गंगा सेवा समिति के ओर से शनिवार को अस्सी घाट पर कैप्टन स्मित मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान 2000 श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से पाठ किया। हनुमान चालीसा पाठ से पहले हनुमान सेना के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने लोगों को संबोधित किया। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में कई प्रमुख लोग शामिल हुए। इनमें श्रवण मिश्रा, विकास महाराज और मार्कंडेय तिवारी प्रमुख थे। संवाद
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