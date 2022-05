{"_id":"629050fd5536d635df22a345","slug":"gyanvapi-masjid-row-anjuman-intezamia-masajid-committee-appeal-least-people-should-come-to-gyanvapi-for-jumma-namaj","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Gyanvapi Masjid Row: इस्तिजा और वजू करके आएं ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जारी की एडवाइजरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 27 May 2022 10:31 AM IST