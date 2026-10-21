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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   grand immersion procession for idols of Goddess Durga taken out amidst tight security arrangements in mau

नम आंखों से मां दुर्गा की विदाई: तमसा तट पर हुआ 58 प्रतिमाओं का विसर्जन, रातभर सड़कों पर डटे रहे श्रद्धालु

Wed, 21 Oct 2026 04:58 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 21 Oct 2026 04:58 PM IST
सार

मऊ जिले में परंपरा के अनुसार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मां दुर्गा की प्रतिमाओं का भव्य विसर्जन जुलूस निकाला गया। बुधवार की सुबह 58 प्रतिमाओं का विसर्जन समितियों के सदस्यों ने किया।

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grand immersion procession for idols of Goddess Durga taken out amidst tight security arrangements in mau
मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मऊ जिले में शारदीय नवरात्र के समापन पर  मंगलवार की रात मऊ नगर में आस्था और विश्वास का अनूठा सैलाब देखने को मिला। दुर्गा पूजा महासमिति के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मां दुर्गा की प्रतिमाओं का भव्य विसर्जन जुलूस निकाला गया। दर्शन के लिए पूरी रात श्रद्धालु सड़कों पर डटे रहे और नम आंखों के साथ मां को विदाई दी। बुधवार की सुबह 58 प्रतिमाओं का विसर्जन समितियों के सदस्यों ने किया।

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परंपरा के अनुसार विजयादशमी के पावन अवसर पर पूजा स्थलों से प्रतिमाओं को हटाकर फूल-मालाओं से सुसज्जित रथों पर विराजमान किया गया। इसके बाद प्रतिमाओं का यह काफिला शीतला माता धाम पहुंचा। वहां रावण वध लीला के उपरांत पहुंचे भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और वानर सेना ने मां दुर्गा की प्रतिमाओं के दर्शन किए। 
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इसके पश्चात ही जुलूस को अंतिम विसर्जन के लिए आगे रवाना किया गया। जिसके बाद नगर के बाईपास रोडवेज, मिर्जाहादीपुरा, औरंगाबाद, बल्लीपुरा, संस्कृत पाठशाला, राजपुताना, घास बाजार, गोला बाजार, सदर चौक, रौजा बाजार, सिंधी कॉलोनी, बाल निकेतन मोड़, अंधा मोड़ होते हुए भीटी स्थित तमसा तट पर विसर्जन घाट पर प्रतिमाएं पहुंची। विसर्जन घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार और गगनभेदी जयकारों के बीच एक-एक कर कुल 58 प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। इस दौरान वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया।

सुरक्षा में तैनात रही आरआरएफ और पुलिस
मां दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस में मंगलवार से लेकर बुधवार की सुबह तक सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मी और आरआरएफ पूरे रास्ते चक्रमण पर रही। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा, एएसपी अनूप कुमार भी शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किए और पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाया। 

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