Varanasi News: आंगन उत्सव में गर्भवती महिलाओं की हुई गोदभराई
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:56 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:56 AM IST
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ब्लॉक सभागार में बुधवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत आंगन उत्सव हुआ। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि भाजपा सरकार में गांव से लेकर शहर तक विकास कार्य धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आधी आबादी के सशक्तीकरण के साथ श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों की चर्चा की। कार्यक्रम में संदहा, आशापुर और दीनापुर आंगनबाड़ी केंद्रों से आई गर्भवती महिलाओं की गोदभराई कराई गई। बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से विभिन्न सरकारी योजनाओं और पोषण से संबंधित स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में बीडीओ रिया सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष रामसकल पटेल, मंत्री प्रतिनिधि संजय सिंह, शील भूषण त्रिपाठी, सीडीपीओ शालिनी श्रीवास्तव, एडीओ पंचायत अशोक चौबे आदि मौजूद रहे। संवाद
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