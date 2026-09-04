Varanasi News: गंगोत्री क्रूज से काशी से चुनार को टूर 15 से 20 अक्तूबर के बीच

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माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। गंगा के रास्ते काशी से चुनार तक का सफर अब गंगोत्री क्रूज 15 से 20 अक्तूबर के बीच होगा। पहले यह यात्रा 4 से 6 सितंबर के बीच होनी थी। क्रूज प्रबंधन ने बताया कि गंगा में बाढ़ और बुकिंग कम होने के कारण यात्रा को टाला गया है। अलकनंदा क्रूजलाइन के निदेशक विकास मालवीय ने बताया कि गंगोत्री क्रूज से 60 यात्रियों को काशी से चुनार की तीन दिवसीय यात्रा करनी थी। गंगा में बाढ़ जैसे हालात हैं। पानी बढ़ा हुआ है। यात्रा के दौरान कई साइट सीन थे जो पानी बढ़ने के कारण नहीं देखे जा सकते हैं। अभी बुकिंग पूरी नहीं हुई है। दोनों ही कारणों से यात्रा को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। अक्तूबर में 15 से 20 के बीच यात्रा की योजना बनाई जा रही है। यात्रियों को सूचित किया गया है। गंगा में पानी बढ़ने के कारण सिर्फ दो क्रूजों विवेकानंद और मानिकशॉ का ही संचालन हो रहा है। अलकनंदा समेत सभी क्रूज का संचालन बंद है। इसका कारण यात्रियों की कमी भी है। विकास मालवीय ने बताया कि इस समय यात्रियों की संख्या 50 प्रतिशत से भी कम है। इस कारण सिर्फ दो क्रूज ही चलाए जा रहे हैं।