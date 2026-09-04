घट रहा गंगा का जलस्तर: काशी के गलियों में चल रहीं नाव, बारादरी आधा जलमग्न; गंदगी से बढ़ी परेशानी

बीते एक सप्ताह से लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर शुक्रवार को घटने लगा। जलस्तर में एक सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गि%रावट हो रही है। शुक्रवार को हुई 12 सेंटीमीटर गिरावट के बाद जलस्तर 70.56 मीटर रिकॉर्ड किया गया। हालांकि, पानी चेतावनी बिंदु के ऊपर है। उधर, कोनिया क्षेत्र में सड़क व गलियों में नाव चलने लगी है। सिंधिया घाट स्थित बारादरी भी आधा जलमग्न है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गश्त कर लोगों को राहत पहुंचाने और बचाव कार्य में जुटे हैं।

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गंगा की सहायक नदी वरुणा के जलस्तर में बढ़ोतरी से कोनिया, नई बस्ती, माता बारी और विजयईपुरा समेत नदी किनारे के कई इलाके प्रभावित हैं। इन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सैकड़ों परिवार बाढ़ की चपेट में हैं। पानी घरों के आसपास और रास्तों पर भर जाने के कारण लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। विज्ञापन



कई परिवार अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं और जरूरी काम के लिए नावों से बाहर निकल रहे हैं। कोनिया इलाके में कई मुख्य और संपर्क मार्ग भी पानी में डूब गए हैं। उधर, ढेलवरिया, नक्खी घाट, मौजा हाल, दीनदयालपुर, दानियालपुर, पुराना पुल, बटलोहिया और सरैया समेत कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। इन क्षेत्रों में लोगों से घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। गंगा की सहायक नदी वरुणा के जलस्तर में बढ़ोतरी से कोनिया, नई बस्ती, माता बारी और विजयईपुरा समेत नदी किनारे के कई इलाके प्रभावित हैं। इन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सैकड़ों परिवार बाढ़ की चपेट में हैं। पानी घरों के आसपास और रास्तों पर भर जाने के कारण लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है।कई परिवार अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं और जरूरी काम के लिए नावों से बाहर निकल रहे हैं। कोनिया इलाके में कई मुख्य और संपर्क मार्ग भी पानी में डूब गए हैं। उधर, ढेलवरिया, नक्खी घाट, मौजा हाल, दीनदयालपुर, दानियालपुर, पुराना पुल, बटलोहिया और सरैया समेत कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। इन क्षेत्रों में लोगों से घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है।

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