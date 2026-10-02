गांधी व शास्त्री जयंती: डीसीपी वरुणा जोन व कमिश्नर ने दी श्रद्धांजलि, पुलिसकर्मियों को दिलाई स्वच्छता की शपथ

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के वरुणा जोन कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) वरुणा जोन, राजेश कुमार पांडेय ने दोनों महान विभूतियों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

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कार्यक्रम के दौरान डीसीपी राजेश कुमार पांडेय ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों, सत्य, अहिंसा, सादगी, कर्तव्यनिष्ठा तथा राष्ट्रसेवा में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया। उन्होंने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों महापुरुषों के जीवन मूल्य हमें हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। पुलिसकर्मियों को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर जनसेवा व अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए।श्रद्धांजलि सभा के पश्चात डीसीपी वरुणा जोन ने उपस्थित पुलिस बल को 'स्वच्छता की शपथ' दिलाई। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने अपने कार्यस्थल (थाना व कार्यालय) और आसपास के परिसर को साफ-सुथरा रखने, स्वच्छता के प्रति खुद जागरूक रहने तथा आम नागरिकों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया।डीसीपी ने कहा कि एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के निर्माण में हर नागरिक की सहभागिता बेहद जरूरी है। पुलिस महकमे को सुरक्षा व्यवस्था संभालने के साथ-साथ स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता अभियानों में भी आगे रहकर समाज के सामने एक सकारात्मक मिसाल पेश करनी होगी।