गांधी व शास्त्री जयंती: डीसीपी वरुणा जोन व कमिश्नर ने दी श्रद्धांजलि, पुलिसकर्मियों को दिलाई स्वच्छता की शपथ
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर वाराणसी में वरुणा जोन कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई।
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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के वरुणा जोन कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) वरुणा जोन, राजेश कुमार पांडेय ने दोनों महान विभूतियों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
कार्यक्रम के दौरान डीसीपी राजेश कुमार पांडेय ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचारों, सत्य, अहिंसा, सादगी, कर्तव्यनिष्ठा तथा राष्ट्रसेवा में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया। उन्होंने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों महापुरुषों के जीवन मूल्य हमें हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। पुलिसकर्मियों को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर जनसेवा व अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए।
श्रद्धांजलि सभा के पश्चात डीसीपी वरुणा जोन ने उपस्थित पुलिस बल को 'स्वच्छता की शपथ' दिलाई। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने अपने कार्यस्थल (थाना व कार्यालय) और आसपास के परिसर को साफ-सुथरा रखने, स्वच्छता के प्रति खुद जागरूक रहने तथा आम नागरिकों को भी इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया।
डीसीपी ने कहा कि एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के निर्माण में हर नागरिक की सहभागिता बेहद जरूरी है। पुलिस महकमे को सुरक्षा व्यवस्था संभालने के साथ-साथ स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता अभियानों में भी आगे रहकर समाज के सामने एक सकारात्मक मिसाल पेश करनी होगी।
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने अर्पित किए श्रद्धा-सुमन
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन, कमिश्नरेट वाराणसी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने दोनों महान विभूतियों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा-सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा, गांधी जयंती हमें महात्मा गांधी जी के सत्य, अहिंसा, स्वच्छता और सेवा के आदर्शों को अपने जीवन एवं कार्यशैली में अपनाने की प्रेरणा देती है। स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण की शुरुआत हम सभी को स्वयं से करनी होगी।
पुलिस आयुक्त ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को बापू के सत्य, अहिंसा, स्वच्छता और राष्ट्रसेवा के आदर्शों के साथ-साथ शास्त्री जी की सादगी, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण को अपने आचरण व कर्तव्यों में उतारने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन महापुरुषों के मूल्यों को आत्मसात करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।
महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मंडलायुक्त ने दी श्रद्धांजलि
शास्त्री ने सादगी, विनम्रता और दृढ़ इच्छाशक्ति से देश का नेतृत्व किया। मंडलायुक्त ने अधिकारियों से ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता से दायित्व निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन महापुरुषों के विचार हर कालखंड में प्रासंगिक रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम की धुन से हुई। अपर आयुक्त आलोक कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।
महात्मा गांधी व शास्त्री जी की जयंती पर नगर निगम में तिरंगा फहराया गया
नगर निगम मुख्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती श्रद्धा व उल्लास से मनाई गई। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने राष्ट्र ध्वज फहराकर सलामी दी।
महापौर व नगर आयुक्त ने बापू व शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर महापौर ने पार्षदों, अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता एवं सेवा की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हमें दोनों महापुरुषों के आदर्शों को जीवन में उतारना चाहिए।
महापौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी से दिए स्वच्छता संदेश का उल्लेख किया। उन्होंने काशीवासियों से शहर को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने का आह्वान किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पांच सफाई मित्रों को प्रशस्ति पत्र और 5100 रुपये का चेक देने का निर्देश दिया गया।