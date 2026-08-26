रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा: तीन दिन महिलाओं को बस में फ्री यात्रा कराएगा रोडवेज, अटेंडेंट को भी मिलेगा लाभ

प्रदेश सरकार रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को 27, 28 और 29 को अगस्त को रोडवेज बस में फ्री यात्रा कराएगी। महिलाओं के साथ एक अन्य अटेंडेंट को भी इसका लाभ मिलेगा। परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र के तहत 500 से ज्यादा बसों का संचालन होगा। बस यात्रा पर जीरो रुपये का टिकट भी परिचालक की ओर से दिया जाएगा।

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