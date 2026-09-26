Varanasi News: छात्रों के लिए जीवन में पढ़ाई, रुचि और लक्ष्य निर्धारण जरूरी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:34 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
गुरुनानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज में शुक्रवार को एक छात्र संवाद कार्यक्रम हुआ। जिले के एडीएम एफआर डॉ. सदानंद गुप्ता ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम विद्यालय के बालाप्रीतम सभागार में हुआ।
एडीएम ने छात्राओं को पढ़ाई, रुचि और लक्ष्य निर्धारण का महत्व समझाया। उन्होंने आत्मविश्वास के महत्व पर भी जोर दिया। छात्राओं को क्षमताओं के अनुसार लक्ष्य तय करने की सलाह दी। उन्होंने जीवन में सफलता के लिए निरंतर मेहनत और अनुशासन को जरूरी बताया। कॅरिअर के अवसरों, उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर भी जानकारी साझा की गई। छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। महिला सुरक्षा और विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में भी बताया गया। विद्यालय के अध्यक्ष करन सिंह सभरवाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे संवाद का अवसर देते हैं। निदेशक जगजीत कौर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी से संवाद छात्राओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है।
विज्ञापन
एडीएम ने छात्राओं को पढ़ाई, रुचि और लक्ष्य निर्धारण का महत्व समझाया। उन्होंने आत्मविश्वास के महत्व पर भी जोर दिया। छात्राओं को क्षमताओं के अनुसार लक्ष्य तय करने की सलाह दी। उन्होंने जीवन में सफलता के लिए निरंतर मेहनत और अनुशासन को जरूरी बताया। कॅरिअर के अवसरों, उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर भी जानकारी साझा की गई। छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। महिला सुरक्षा और विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में भी बताया गया। विद्यालय के अध्यक्ष करन सिंह सभरवाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे संवाद का अवसर देते हैं। निदेशक जगजीत कौर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी से संवाद छात्राओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है।
विज्ञापन