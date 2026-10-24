दिव्यांग फुटबॉल प्रतियोगिता: गेंद में बंधे घुंघरू की आवाज से अंदाजा लगा गोल करेंगे सात राज्यों के 56 फुटबॉलर

दिव्यांग खेलों को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय दृष्टि बाधित फुटबॉल प्रतियोगिता वाराणसी के सिगरा स्थित डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। ऑल इंडिया दिव्यांग एसोसिएशन के डॉ उत्तम ओझा ने बताया कि इसमें खास तरह के फुटबॉल का प्रयोग होगा।

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गेंद के अंदर विशेष घुंघरू लुढ़कने पर आवाज करती है। खिलाड़ी गेंद की आवाज के आधार पर गेंद का अंदाजा लगाकर गोल करने का प्रयास करते हैं। नवंबर में प्रस्तावित इस प्रतियोगिता में देश के सात राज्यों के 56 फुटबॉलर खेलेंगे।उन्होंने आगे बताया कि गेंद सामान्य फुटबॉल से भारी होती है। इसमें उछाल कम होता है। इसे ही दृष्टि बाधित फुटबॉल (ब्लाइंड फुटबॉल) या 5-ए-साइड फुटबॉल भी कहा जाता है। यह फुटबॉल पूरी तरह से या आंशिक रूप से भी देखने में अक्षम खिलाड़ी के लिए डिजाइन की गई है। इसकी प्रतियोगिता इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन (आईबीएसए) के नियमों के तहत खेला जाता है।एक समय में प्रत्येक टीम के पांच-पांच खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। चार खिलाड़ी पूरी तरह दृष्टि बाधित होते हैं। खेलने के दौरान चार खिलाड़ियों को अपनी आंखों पर आई-पैच (आई-ब्लाइंडफोल्ड) पहनना अनिवार्य है। गोलकीपर पूरी तरह से देखने में सक्षम होता है। वह डी-एरिया से बाहर नहीं निकल सकता और न ही गोल पोस्ट छोड़कर बाहर खेल सकता है।