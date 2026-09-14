Varanasi News: फुटबॉल लीग, सिगरा एफसी और वाराणसी यंग ने जीते मुकाबले
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:04 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:04 AM IST
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जिला फुटबॉल लीग में रविवार को दो मैच खेले गए। सिगरा एफसी और वाराणसी यंग ने जीत दर्ज की है। बरेका इंटर कॉलेज के मैदान पर पहले मैच में सिगरा एफसी का सामना जय हिंद स्पोर्टिंग से हुआ। पहले हाफ में दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर रहीं। दूसरे हाफ में सिगरा एफसी ने आक्रामक खेल दिखाया। 47वें मिनट में नदीम ने पहला गोल किया। 50वें मिनट में शिवम ने एक और गोल दागा। 60वें मिनट में नदीम ने अपना दूसरा गोल कर स्कोर तीन-शून्य कर दिया। सिगरा एफसी ने जय हिंद स्पोर्टिंग को तीन-शून्य से पराजित किया।
दिन के दूसरे मैच में वाराणसी यंग ने फुटबॉल नर्सरी को दो-शून्य से हराया। पहले हाफ में यह मैच भी गोल रहित बराबरी पर रहा। दूसरे हाफ में सनी सोनकर ने 46वें मिनट में गोल कर वाराणसी यंग को बढ़त दिलाई। अजय चौहान ने 69वें मिनट में दूसरा गोल दागकर जीत पक्की की। लीग का अगला मैच 14 सितंबर को बरेका प्रमोशन और यूपी कॉलेज के बीच शाम तीन बजे से होगा यह जानकारी जिला फुटबॉल एसोसिएशन के संयुक्त सचिव चितहर प्रसाद ने दी है।
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दिन के दूसरे मैच में वाराणसी यंग ने फुटबॉल नर्सरी को दो-शून्य से हराया। पहले हाफ में यह मैच भी गोल रहित बराबरी पर रहा। दूसरे हाफ में सनी सोनकर ने 46वें मिनट में गोल कर वाराणसी यंग को बढ़त दिलाई। अजय चौहान ने 69वें मिनट में दूसरा गोल दागकर जीत पक्की की। लीग का अगला मैच 14 सितंबर को बरेका प्रमोशन और यूपी कॉलेज के बीच शाम तीन बजे से होगा यह जानकारी जिला फुटबॉल एसोसिएशन के संयुक्त सचिव चितहर प्रसाद ने दी है।
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