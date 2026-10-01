Varanasi News: मोहनसराय में फुट ओवरब्रिज काटकर उठाया, ट्रेलर को कराया पार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:29 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:29 AM IST
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वाराणसी। 308 पहिये वाले ट्रेलर को पार कराने के लिए बुधवार दोपहर बाद मोहनसराय में फुट ओवरब्रिज को काटना पड़ा। पुल की ऊंचाई कम होने के कारण दो भारी हाइड्रा क्रेनों की मदद से इसे ऊपर उठाया गया। इस दौरान यातायात को एक लेन पर रोक दिया गया, जिससे कुछ देर के लिए जाम लग गया। बॉयलर मशीन को ओडिशा से लखीमपुर खीरी ले जाया जा रहा है। ट्रेलर मोहनसराय पहुंचा तो ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिसकर्मी उसे पार कराने में जुटे। ट्रेलर के आगे-आगे ट्रैफिक पुलिस की एस्कॉर्ट चल रही थी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग ट्रेलर के फोटो और वीडियो बनाते दिखे। सर्विस रोड से वाहनों को निकाला गया। ट्रेलर के जाने के दौरान कुछ देर तक जाम भी लगा रहा। मंगलवार को यह ट्रेलर डाफी टोल प्लाजा के बगल में एक अस्थायी मार्ग पर फंस गया था। स्लीपर प्लेट डालकर इसे अस्थायी मार्ग से निकाला गया। एसीपी ट्रैफिक प्रवीण कुमार, यातायात निरीक्षक और पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बॉयलर के कारण लगने वाले जाम को लेकर कंपनी के मैनेजर पर नाराजगी जताई। एसीपी प्रवीण कुमार ने मैनेजर से केवल दिन में काम करने पर आपत्ति जताई। ब्यूरो
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