किर्गिस्तान में फंसे छात्रों को लाने वाली फ्लाइट हुई निरस्त, सोनू सूद ने बताया कब भारत पहुंचेंगे छात्र

वाराणसी सहित पूर्वांचल और बिहार राज्य के किर्गिस्तान में छात्रों को लाने वाली फ्लाइट निरस्त हो गई है। इसकी सूचना अभिनेता सोनू सूद ने दी है। आपको बता दें कि सोनू सोदू ने इन छात्रों को भारत लाने के लिए एक विशेष विमान बुक किया था।सोनू सूद ने ट्वीट कर बताया कि 'हाय किर्गिस्तान के छात्रों, आपको बता दूं कि वाराणसी-किर्गिस्तान की फ्लाइट को अगले दिन के लिए टाल दिया गया है। मौसम खराब होने की वजह से अब यह फ्लाइट कल यानी 23 जुलाई को आए। उन्होंने साथ ही लिखा कि जिन छात्रों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वह आज ही कर दें। फ्लाइट के आने से कुछ घंटे पहले आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी।'

Hi students of Kyrgyzstan, just to update all of you we are postponing the flight from KYRGYZSTAN—VARANASI to tomorrow, 23rd July due to weather conditions. Students who have not registered, kindly do it today. The timings of the flight for tomorrow I will update in few hours.