भारतीय परंपराओं के प्रति सम्मान का प्रतीक है शस्त्र पूजन : डॉ. गिरीश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:59 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
भदोही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पल्हाईया में विजयदशमी उत्सव एवं शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने सहभागिता की और शस्त्र पूजन किया। स्वयंसेवकों ने संघ की स्थापना, उसके उद्देश्यों और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका के विषय में जानकारी प्राप्त की।
मुख्य अतिथि काशी प्रांत के प्रांत संपर्क टोली सदस्य डॉ. गिरीश मिश्रा ने कहा कि यह आयोजन भारतीय परंपराओं के प्रति सम्मान, आत्मरक्षा की भावना, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध का प्रतीक है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के उद्देश्य और उसके ऐतिहासिक महत्व बताया। वहीं संघ की स्थापना से जुड़ी पृष्ठभूमि, संगठन की कार्यपद्धति और समाज में राष्ट्रभाव जागृत करने के लिए किए जा रहे कार्यों के विषय में बताया।
वहीं विजयदशमी पर्व के महत्व को रेखांकित करते हुए भारतीय संस्कृति में शौर्य, साहस, अनुशासन और धर्म की रक्षा की परंपरा का उल्लेख किया। अध्यक्षता कर रहे जिला संपर्क प्रमुख मुकेश मिश्रा ने भी विजयदशमी पर्व की महत्ता और संगठनात्मक गतिविधियों में स्वयंसेवकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। मौके पर जिला सेवा प्रमुख कुशल पांडेय, गौरव, सूर्यकांत, दिलीप, संतोष, शिवम आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
मुख्य अतिथि काशी प्रांत के प्रांत संपर्क टोली सदस्य डॉ. गिरीश मिश्रा ने कहा कि यह आयोजन भारतीय परंपराओं के प्रति सम्मान, आत्मरक्षा की भावना, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध का प्रतीक है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के उद्देश्य और उसके ऐतिहासिक महत्व बताया। वहीं संघ की स्थापना से जुड़ी पृष्ठभूमि, संगठन की कार्यपद्धति और समाज में राष्ट्रभाव जागृत करने के लिए किए जा रहे कार्यों के विषय में बताया।
विज्ञापन
वहीं विजयदशमी पर्व के महत्व को रेखांकित करते हुए भारतीय संस्कृति में शौर्य, साहस, अनुशासन और धर्म की रक्षा की परंपरा का उल्लेख किया। अध्यक्षता कर रहे जिला संपर्क प्रमुख मुकेश मिश्रा ने भी विजयदशमी पर्व की महत्ता और संगठनात्मक गतिविधियों में स्वयंसेवकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। मौके पर जिला सेवा प्रमुख कुशल पांडेय, गौरव, सूर्यकांत, दिलीप, संतोष, शिवम आदि रहे।
विज्ञापन