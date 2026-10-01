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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Fire still smoldering in fan warehouse after 48 hours; beams have sagged.

Varanasi News: पंखा गोदाम में 48 घंटे बाद भी आग सुलग रही, बीम झुकी

Thu, 01 Oct 2026 12:45 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:45 AM IST
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Fire still smoldering in fan warehouse after 48 hours; beams have sagged.
रवि फेन के गोदाम में बुधवार मंगलवार की रात फिर अग सुलग गई । दमकल की गाड़ियों ने जल्द आग पर काबू
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पंखा फैक्टरी में दोबारा भड़की आग को फायर ब्रिगेड ने बुझाया
माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के मुढै़ला तिराहे पर पंखा फैक्टरी में लगी भीषण आग 48 घंटे बाद भी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकी है। बुधवार तड़के मलबे के नीचे दबी चिंगारियां एक बार फिर शोला बनकर भड़क उठीं। इससे मोहल्ले में लोग एक बार फिर परेशान हो गए। अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के पीछे के असली कारणों का रहस्य अब भी बरकरार है।

अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, गोदाम में पंखा बनाने और फिनिशिंग में इस्तेमाल होने वाले ज्वलनशील साल्वेंट (रसायन) भारी मात्रा में रखे हैं। जब-जब मलबे के नीचे हवा का संपर्क इन साल्वेंट से होता है, आग की चिंगारियां दोबारा सुलग उठती हैं। लगातार दो दिनों तक अत्यधिक तापमान की वजह से इमारत की संरचना बुरी तरह प्रभावित हुई है। भवन की मुख्य बीम अत्यधिक गर्मी के कारण झुक गई है। इससे पूरी बिल्डिंग के ढहने का खतरा मंडरा रहा है। इसी जोखिम के चलते दमकलकर्मी बेसमेंट में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बेसमेंट में प्रवेश न कर पाने के कारण अंदर की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इससे कूलिंग ऑपरेशन में भारी अड़चन आ रही है। अग्निशमन विभाग की गाड़ियां और जवान मौके पर पानी की बौछारों से मलबे को ठंडा करने का प्रयास कर रहे हैं। अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार, जब तक बेसमेंट में प्रवेश कर पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन नहीं चला लिया जाता, तब तक आग पूरी तरह बुझना मुश्किल है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट है या कोई अन्य लापरवाही, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। मंडुवाडीह थाना प्रभारी दिगंबर उपाध्याय ने बताया कि दोबारा आग सुलग उठी थी, जिसे फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया।
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