Varanasi News: वसंत वाणी संसद 2.0 में विधि संकाय को बिगेस्ट डेलीगेशन और बेस्ट क्वालिटी डेलीगेशन का अवॉर्ड
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:16 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:16 AM IST
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बीएचयू के विधि संकाय ने वसंत वाणी संसद 2.0 में बिगेस्ट डेलीगेशन और बेस्ट क्वालिटी डेलीगेशन का पुरस्कार जीता। छह समितियों में 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचे थे, इसमें से 16 विद्यार्थियों ने व्यक्तिगत पुरस्कार और सम्मान हासिल किया। विधि संकाय के विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज मीट, लोकसभा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग, उत्तर प्रदेश विधानसभा और प्रेस कॉन्क्लेव सहित छह समितियों में भाग लिया। बीए एलएलबी (ऑनर्स.) के विद्यार्थी श्रीयश शिवम को को-मॉडरेटर, दूसरे वर्ष की छात्राओं अदिति मिश्रा और अर्घा दुबे को इंपैक्टफुल डेलीगेशन का सम्मान मिला। शशांक जायसवाल ने वर्बल मेंशन-1, जबकि निखिल शर्मा ने हाई कमेंडेशन हासिल किया। पहले वर्ष के विद्यार्थी मिलिंद राठौर को इंपैक्ट डेलीगेट के सम्मान से नवाजा गया। लोकसभा समिति में दूसरे वर्ष के विद्यार्थी मयूर बच्छाने ने हाई कमेंडेशन प्राप्त किया, जबकि पहले वर्ष के विद्यार्थी पुलकित गौतम को ऑनरेबल मेंशन-1 से सम्मानित किया गया।
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