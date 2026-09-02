कटान से बिगड़े हालात: मड़ई और गृहस्थी नदी में समाई, जिला पंचायत सदस्य ने किसानों को दिलाया मदद का भरोसा

चंदौली में विकास खंड चंदौली के ग्राम सभा सुदांव अंतर्गत गायघाट मजरे पर कटान के कारण स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। बुधवार को ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे जिला पंचायत सदस्य रमेश यादव ने मौके पर पीड़ितों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने बताया कि गायघाट की स्थिति बिहार के जवैनिया गांव में आई कटान की समस्या जैसी ही गंभीर है।

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जिला पंचायत सदस्य रमेश यादव ने बताया कि सुदांव और गायघाट के लगभग 25 से 30 किसानों की 50 एकड़ उपजाऊ जमीन कटान के कारण नदी में समाहित हो चुकी है। पिछली बार भी तत्कालीन जिलाधिकारी निखिल फुंडे को इस गंभीर समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई होने से पहले ही उनका स्थानांतरण हो गया और समस्या ज्यों की त्यों बनी रही।