फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Doctors file nominations for PMS; election to be held on the 9th

Varanasi News: डॉक्टरों ने पीएमएस के लिए किया नामांकन, 9 को होगा चुनाव

Thu, 03 Sep 2026 02:08 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
Doctors file nominations for PMS; election to be held on the 9th
डॉक्टरों की संस्था प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ (पीएमएस) वाराणसी शाखा का चुनाव नौ सितंबर को होगा। इसके लिए सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत डॉक्टरों ने नामांकन किया। पीएमएस चुनाव के लिए सीएमओ डॉ. एनपी सिंह ने एडिशनल सीएमओ डॉ. संजय राय को चुनाव अधिकारी मनोनीत किया। बुधवार को डॉ. संजय राय के समक्ष सीएमओ कार्यालय में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ वाराणसी शाखा के द्विवर्षीय चुनाव वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के लिए नामांकन की प्रक्रिया चली। इसमें अध्यक्ष एवं सचिव सहित अन्य पद के लिए चिकित्साधिकारियों में डॉ. कार्तिकेय सिंह, डॉ. राजेश्वर नारायण सिंह, डॉ. सारिका राय, डॉ. अमित सिंह, डॉ. विनय मिश्रा, डॉ. हेमंत कुमार सिंह, डॉ. अतुल सिंह, डॉ. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। तीन सितंबर को नाम वापसी होगी। इसके बाद पदवार वैध और अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। बताया कि अगर आवश्यकता पड़ी तो चुनाव नौ सितंबर को कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed