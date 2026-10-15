Varanasi News: दिव्यांग कलाकार बिखेरेंगे अपनी प्रतिभा का जादू

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ये जानकारी संस्था के संस्थापक डॉ. श्रीपति उपाध्याय ने भोगाबीर स्थित कार्यालय में पत्रकारों को दी। बताया कि मंच पर प्रस्तुति देने वाले सभी कलाकार दिव्यांग होंगे। यह मंच इन उभरती प्रतिभाओं को समाज में उचित पहचान, सम्मान और अपनी कला के जरिये आगे बढ़ने का बेहतर अवसर प्रदान करेगा। मुख्य अतिथि काशी विश्वनाथ धाम के सीईओ सत्यम मिश्रा होंगे और विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य डॉ. उत्तम ओझा होंगे। वरिष्ठ पर्यावरणविद डॉ. रमेश कुमार भाटिया सारस्वत अतिथि होंगे। संवाद विज्ञापन

ये जानकारी संस्था के संस्थापक डॉ. श्रीपति उपाध्याय ने भोगाबीर स्थित कार्यालय में पत्रकारों को दी। बताया कि मंच पर प्रस्तुति देने वाले सभी कलाकार दिव्यांग होंगे। यह मंच इन उभरती प्रतिभाओं को समाज में उचित पहचान, सम्मान और अपनी कला के जरिये आगे बढ़ने का बेहतर अवसर प्रदान करेगा। मुख्य अतिथि काशी विश्वनाथ धाम के सीईओ सत्यम मिश्रा होंगे और विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य डॉ. उत्तम ओझा होंगे। वरिष्ठ पर्यावरणविद डॉ. रमेश कुमार भाटिया सारस्वत अतिथि होंगे। संवाद

वाराणसी। कला संगम ग्लोबल की ओर से बृहस्पतिवार को सांस्कृतिक संध्या दिव्यार्पण का आयोजन किया जा रहा है। सुबह-ए-बनारस आनंद कानन और भाव प्रभा पद्म संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में अस्सी घाट के सुबह-ए-बनारस मंच पर दोपहर तीन बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा।