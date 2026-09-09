कमरे में मिली तीन दिन पुरानी लाश: प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था युवक, दुर्गंध आने पर शक; पहुंची पुलिस

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़वाया तो अंदर विनय का शव पंखे से सफेद गमछे के सहारे लटका मिला। शव करीब तीन दिन पुराना होने की आशंका जताई गई, क्योंकि कमरे से काफी दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की।



थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि युवक का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है। प्रथम दृष्टया पढ़ाई के दबाव से जुड़ा मामला सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मोबाइल की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर घटना की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।



बताया गया कि विनय दो भाइयों में बड़ा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि मामले में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।