छठ पर घर जाने की होड़: वाराणसी कैंट स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भीड़, एसी कोच भी फुल; पैर रखने तक की जगह नहीं

यात्रियों की मजबूरी

छठ बिहार और पूर्वांचल के लोगों का एक महत्वपूर्ण महापर्व है। इस पर्व पर परिवार के साथ रहना और पूजा में शामिल होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यात्रियों ने बताया कि यात्रा में कठिनाई होने के बावजूद घर पहुंचना उनकी प्राथमिकता है। यह पर्व साल में केवल एक बार आता है, इसलिए वे हर हाल में अपने घर जाना चाहते हैं।



स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था

यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जवान यात्रियों की आवाजाही और भीड़ पर लगातार नजर रख रहे हैं ताकि अव्यवस्था न हो। यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों में सुचारु रूप से चढ़ने-उतरने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।