Mathura News: मृत मिले विदेशी श्रद्धालु के अंतिम संस्कार के लिए एनओसी की इंतजार

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अमेरिका निवासी 60 वर्षीय गैलार्डो एंड्रिक तीन वर्ष से वृंदावनवास कर इस्कान में भक्ति कर रहे थे। वे रशियन बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 713 में अकेले रहते थे। बिल्डिंग में रह रहे अन्य श्रद्धालुओं ने बताया कि गैलार्डो प्रतिदिन सभी से मिलते थे, लेकिन चार-पाच दिन से वह फ्लैट से बाहर नहीं आए थे। सोमवार दोपहर एक बजे कर्मचारियों को उनके फ्लैट से दुर्गंध आई। उन्होंने फ्लैट का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर प्रवेश किया। जहां विदेशी श्रद्धालु मृत अवस्था में पड़े थे।सीओ वृंदावन संदीप सिंह ने बताया कि विदेशी श्रद्धालु पिछले तीन वर्ष से बीमार था। उनका उपचार भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था। बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। अमेरिका कोस्टारिका के दूतावास को सूचित कर दिया गया है। वहां से एनओसी आ जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। शव को सुरक्षित मोर्चरी में रखवा दिया है।