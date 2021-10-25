Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Awaiting NOC for the last rites of a foreign devotee found dead

Mathura News: मृत मिले विदेशी श्रद्धालु के अंतिम संस्कार के लिए एनओसी की इंतजार

Wed, 11 Nov 2026 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Awaiting NOC for the last rites of a foreign devotee found dead
वृंदावन। परिक्रमा मार्ग स्थित रशियन बिल्डिंग के फ्लैट में एक विदेशी श्रद्धालु की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाने के बाद पुलिस ने शव को सुरक्षित रखवाया है। अमेरिका स्थित कोस्टारिका के दूतावास से एनओसी का पुलिस इंतजार कर रही है। उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा।
विज्ञापन

अमेरिका निवासी 60 वर्षीय गैलार्डो एंड्रिक तीन वर्ष से वृंदावनवास कर इस्कान में भक्ति कर रहे थे। वे रशियन बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 713 में अकेले रहते थे। बिल्डिंग में रह रहे अन्य श्रद्धालुओं ने बताया कि गैलार्डो प्रतिदिन सभी से मिलते थे, लेकिन चार-पाच दिन से वह फ्लैट से बाहर नहीं आए थे। सोमवार दोपहर एक बजे कर्मचारियों को उनके फ्लैट से दुर्गंध आई। उन्होंने फ्लैट का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर प्रवेश किया। जहां विदेशी श्रद्धालु मृत अवस्था में पड़े थे।
विज्ञापन

सीओ वृंदावन संदीप सिंह ने बताया कि विदेशी श्रद्धालु पिछले तीन वर्ष से बीमार था। उनका उपचार भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था। बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। अमेरिका कोस्टारिका के दूतावास को सूचित कर दिया गया है। वहां से एनओसी आ जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। शव को सुरक्षित मोर्चरी में रखवा दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed