कानपुर: नरवल थाने के नए भवन का भूमि पूजन संपन्न, आठ करोड़ से बदलेगी तस्वीर, विधानसभा अध्यक्ष ने किया शिलान्यास

कानपुर के सरसौल कस्बे में नरवल थाना परिसर में बुधवार को नए प्रशासनिक भवन के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल शामिल हुए। आचार्य द्वारा विधि विधान से भूमि पूजन संपन्न कराया गया। बता दें कि नरवल थाना ब्रिटिश काल में बना हुआ है, जो काफी जर्जर हो चुका है।

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विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की पहल पर नए प्रशासनिक भवन और पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय भवन के निर्माण के लिए शासन से आठ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत बजट में चार करोड़ की लागत से थाने का नया प्रशासनिक भवन और चार करोड़ की लागत से पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय भवन का निर्माण कराया जाएगा।