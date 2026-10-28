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कानपुर: नरवल थाने के नए भवन का भूमि पूजन संपन्न, आठ करोड़ से बदलेगी तस्वीर, विधानसभा अध्यक्ष ने किया शिलान्यास

Wed, 28 Oct 2026 01:26 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 28 Oct 2026 01:26 PM IST
सार

Kanpur News: सरसौल स्थित ऐतिहासिक नरवल थाने के नए प्रशासनिक और आवासीय भवन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बुधवार को आयोजित भव्य समारोह में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने विधि-विधान से भूमि पूजन और शिलान्यास संपन्न कराया।

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Kanpur Groundbreaking ceremony for new Narwal police station building transformed with eight crore
नरवल थाने के नए भवन का भूमि पूजन - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के सरसौल कस्बे में नरवल थाना परिसर में बुधवार को नए प्रशासनिक भवन के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल शामिल हुए। आचार्य द्वारा विधि विधान से भूमि पूजन संपन्न कराया गया। बता दें कि नरवल थाना ब्रिटिश काल में बना हुआ है, जो काफी जर्जर हो चुका है।

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विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की पहल पर नए प्रशासनिक भवन और पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय भवन के निर्माण के लिए शासन से आठ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत बजट में चार करोड़ की लागत से थाने का नया प्रशासनिक भवन और चार करोड़ की लागत से पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय भवन का निर्माण कराया जाएगा।

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ये लोग रहे मौजूद
नए भवन के बनने से पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और थाने की कार्यप्रणाली में भी सुधार होगा। इस मौके पर एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह, एसडीएम नरवल, भाजपा दक्षिण जिला उपाध्यक्ष विनय मिश्रा, मंडल महामंत्री विनय प्रताप सिंह,अजय प्रताप सिंह, रानू शुक्ला, थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह तोमर समेत भाजपा नेता और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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