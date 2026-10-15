वाराणसी: होम्योपैथिक दवा कंपनी के प्रबंध निदेशक पर कोर्ट ने दिए प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश, ये है आरोप

होम्योपैथिक दवा कंपनी एडविन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आदेश शर्मा समेत अन्य के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और धन हड़पने के मामले में अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना भारतीय की अदालत ने प्रार्थिनी सुधा सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए लालपुर-पांडेयपुर पुलिस को मामला दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश दिया है।

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प्रार्थिनी के अधिवक्ता ने अदालत में वित्तीय लेनदेन और व्यापारिक अनुबंध से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। सुधा सिंह का आरोप है कि कंपनी के जिम्मेदार लोगों ने अधिकृत डीलरशिप और आकर्षक व्यापारिक लाभ का भरोसा देकर उनसे करीब 11 लाख रुपये निवेश कराए। विज्ञापन



आरोप है कि कंपनी से जुड़े घनश्याम सिंह ने सुरक्षा राशि के नाम पर दो चेकों के जरिये आठ लाख रुपये भी लिए। इस रकम पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने और स्टांप पेपर पर लिखित अनुबंध उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, बार-बार मांगने के बावजूद न तो अनुबंध दिया गया और न ही रकम लौटाई गई। प्रार्थिनी के अधिवक्ता ने अदालत में वित्तीय लेनदेन और व्यापारिक अनुबंध से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। सुधा सिंह का आरोप है कि कंपनी के जिम्मेदार लोगों ने अधिकृत डीलरशिप और आकर्षक व्यापारिक लाभ का भरोसा देकर उनसे करीब 11 लाख रुपये निवेश कराए।आरोप है कि कंपनी से जुड़े घनश्याम सिंह ने सुरक्षा राशि के नाम पर दो चेकों के जरिये आठ लाख रुपये भी लिए। इस रकम पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने और स्टांप पेपर पर लिखित अनुबंध उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, बार-बार मांगने के बावजूद न तो अनुबंध दिया गया और न ही रकम लौटाई गई।

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