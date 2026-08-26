मांस बिक्री रोकने पर विवाद: महिला ने कस्बा इंचार्ज पर लगाया पिटाई का आरोप, पीठ पर पड़े चोट निशान; वीडियो वायरल

सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के सच्चा आश्रम के समीप महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। वायरल वीडियो में महिला के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि सावन माह में मांस की बिक्री रोकने को लेकर हुए विवाद के दौरान कस्बा इंचार्ज ने मौके पर मौजूद महिला की डंडे से पिटाई कर दी। हालांकि, देर शाम महिला का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वह पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने से इनकार कर रही है। दोनों परस्पर विरोधी वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

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सच्चा आश्रम के समीप रतनपुरा गांव निवासी मिंटू सोनकर का परिवार पिछले कई वर्षों से मांस की बिक्री करता आ रहा है। रविवार को भी दुकान पर मांस बेचा जा रहा था। आरोप है कि कस्बा इंचार्ज वरुणेंद्र राय मौके पर पहुंचे और बिक्री बंद करने का निर्देश दिया। दुकान तुरंत बंद न होने पर बहस हुई, जिसके दौरान दुकान पर मौजूद कुंती देवी (45) की डंडे से पिटाई करने का आरोप लगा। मंगलवार को पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सच्चा आश्रम के समीप रतनपुरा गांव निवासी मिंटू सोनकर का परिवार पिछले कई वर्षों से मांस की बिक्री करता आ रहा है। रविवार को भी दुकान पर मांस बेचा जा रहा था। आरोप है कि कस्बा इंचार्ज वरुणेंद्र राय मौके पर पहुंचे और बिक्री बंद करने का निर्देश दिया। दुकान तुरंत बंद न होने पर बहस हुई, जिसके दौरान दुकान पर मौजूद कुंती देवी (45) की डंडे से पिटाई करने का आरोप लगा। मंगलवार को पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।